В Турции решили построить туристическую деревню в стиле XV века до нашей эры

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Турции решили воссоздать в Центральной Анатолии древнюю деревню хеттов с возможностью для туристов пожить в обстановке XV века до нашей эры.

"Мы хотим показать быт людей той поры, - приводит газета Hurriyet Daily News слова главы района Богазкале в провинции Чорум Турана Согуклука. - Приезжающие к нам многочисленные туристы таким образом получат возможность на время окунуться в седую древность, сняв номер в гостинице, архитектура которой повторяет облик хеттских жилищ давней эпохи. У входа будут ворота со львами, можно будет осмотреть царские покои, тюрьму, хлебопекарню, кузницу, мастерские других ремесленников".

Строительство своеобразной культурной деревни, обращенной в глубь веков, начнется в ближайшее время близ деревни Богазкале. Там сохранились остатки городища Хаттуса - столицы древнего Хеттского государства. Оно находится недалеко от реки Кызылылмак (в древности - Галис) в 150 км к востоку от Анкары. Городище было обнаружено в 1834 году, а в 1906 году археологи начали раскопки. В настоящее время выявлены крепостные стены протяженностью 6 км, царский дворец длиной 71 метр, 31 храм, множество зернохранилищ. В 1986 году Хаттуса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В древности в тех краях проходил торговый путь из центральной Каппадокии к Черному морю, чем, видимо, и объясняется выборы хеттами места для своей столицы. Ведь она была изолирована от ядра древней хеттской культуры, расположенного южнее, и находилась у северных границ государства.

В XVIII-XII веках до н.э. хетты создали в Малой Азии могущественную державу. Ее основал царь Куссара Аниттас, объединивший города-государства, которые пользовались письменностью, заимствованной у ассирийских купцов. Своего расцвета Хеттское царство достигло в XV-XIV вв. до н.э. При царе Суппилулиуме I (1380-1335 до н. э.), который правил из столицы Хаттуса, хеттам удалось победить Египет, подчинить все Восточное Средиземноморье вплоть до Палестины. На завоеванных территориях на севере Сирии и Месопотамии были созданы вассальные княжества, правителями которых Суппилулиума I назначил своих младших сыновей. Мурсили II (ок. 1335-1305 до н. э.) заключил мир с фараоном Хоремхебом, приведя Хеттское царство к вершине своего могущества.

Просуществовав несколько веков, царство хеттов было в IX-VIII вв. до н. э. покорено великими державами Междуречья - Ассирией, а затем Вавилоном.