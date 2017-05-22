В Заполярье для освобождения военных гарнизонов от мусора впервые построят мини-завод

МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Мини-завод по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в военных городках Печенгского района Мурманской области будет построен в Заполярье к началу будущего года при участии Минобороны. Об этом сообщил в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания проектной группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области.

"Для решения вопроса обращения с отходами на территории военных гарнизонов, расположенных в Мурманской области по заданию Минобороны России ФГУП "Оборонпромэкология" планирует к началу 2018 года обеспечить запуск мини-завода по переработке твердых коммунальных отходов", - сказали в пресс-службе.

Проектная группа была создана распоряжением губернатора для координации работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона и организаций в вопросе ликвидации накопленных и вновь образующихся отходов.

Помимо очистки военных гарнизонов еще одним направлением работы станет утилизация опасных отходов. Специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс" выступили на заседании с презентацией проекта системы сбора ртутьсодержащих ламп и отработанных элементов питания от населения с помощью специальных накопителей - экобоксов.

Для решения проблемы накопившегося и вновь образующегося мусора в целом по региону власти региона при поддержке федерального центра начали масштабный проект по созданию новой системы обращения с отходами. Как ранее сообщали в облправительстве, Мурманская область вошла в число пилотных регионов России, участвующих в ее создании. На сегодня уже есть концессионер проекта, к концу 2017 года система должна заработать.

Проект впервые предполагает создание в Кольском Заполярье комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла. Намечено создание мусоросортировочного комплекса, полигона переработки и утилизации твердых бытовых отходов, перегрузочных станций.