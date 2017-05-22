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Путин наградил госнаградами выдающихся россиян

Общество
22 мая, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Среди удостоившихся орденов и медалей председатель совета директоров "Новолипецкого металлургического комбината", глава Чувашии и губернатор Псковской области

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами выдающихся россиян - ордена и медали получили государственные служащие, деятели искусства, ученые, спортсмены, работники сельского хозяйства. Указ опубликован на сайте Кремля.

В списках награжденных - председатель совета директоров "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин, чьи заслуги отмечены "Орденом Александра Невского", глава Чувашии Михаил Игнатьев, удостоенный "Орденом почета", губернатор Псковской области Андрей Турчак, получивший медаль ордена "За заслуги перед Отчеством II степени".

Ректор университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени". Художественный руководитель московского театра "Et Cetera" Александр Калягин удостоен высокой государственной награды - ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени", председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев - "Орденом почета". Такой же награды удостоен артист "Московского академического театра сатиры" Михаил Державин.

"Орденом дружбы" награждены президент "Федерации спортивной борьбы России" Михаил Мамиашвили, президент "Федерации тенниса России" Шамиль Тарпищев, президент "Федерации гандбола России" Сергей Шишкарев, артист- вокалист Александр Буйнов. Знаком отличия "За благодеяние" награждена главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Отдельная группа россиян удостоена орденов "Родительская слава" и медалей ордена "Родительская слава". Эти государственные награды выручаются за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, группа россиян получила награды за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях.

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