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Mail.Ru Group выплатит приз программисту, которого британцы лишили награды

Общество
22 мая, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В пресс-службе компании также добавили, что в IT-сфере не должно быть национальностей и границ

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза в размере 12 тыс. фунтов стерлингов российскому программисту Владимиру Игловикову, который вошел в число победителей британского конкурса Data Science Challenge, сообщили ТАСС в компании.

Ранее организаторы объявили, что отказывают в выплате вознаграждению призеру из-за его российского гражданства. "Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 000 фунтов стерлингов - столько ему полагалось за второе место", - заявил представитель Mail.Ru Group.

Организаторы конкурс Data Science Challenge уведомили Игловикова, что исключают его из числа призеров, поскольку он является гражданином России. По условиям конкурса, вознаграждение не выплачивается гражданам стран, которые имеют менее 38 баллов в рейтинге проникновения коррупции Transparency International (у России - 37 баллов).

В пресс-службе Mail.Ru Group заявили, что "в IT-сфере не должно быть национальностей и границ". "Отрасль развивается быстрее и эффективнее всего, когда у специалистов есть возможность делиться знаниями и опытом", - сообщили ТАСС.

В компании также подчеркнули, что представитель Mail.Ru Group уже связался с победителем и сообщил о решении компании.

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