Кузнецова прибыла в Финляндию, где обсудит вопросы защиты детей со своим финским коллегой

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла сегодня в Финляндию, где обсудит с финским коллегой Туомасом Курттилой вопросы двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав детей и семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
"Важно выйти на новый уровень сотрудничества в вопросах защиты прав российских детей, в том числе проживающих на территории других стран", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.
По информации пресс-службы, в программу первого дня визита входит посещение ряда социальных учреждений, знакомство с деятельностью приюта для матерей с детьми, с работой по поддержанию здоровья детей и семей, а также с системой защиты детей в Финляндии. Российская делегация представит финским коллегам проект международного фестиваля молодежных социальных инициатив "Мой выбор - жизнь и здоровье", который направлен на поддержку молодежных идей и новаций по решению конкретных задач в сфере защиты жизни и здоровья, возрождения семейных ценностей, формирования правильного отношения к своему здоровью и досугу, развития творческих способностей молодого поколения.