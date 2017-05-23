На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина

ГАВАНА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Торжественная церемония открытия кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина состоялась в понедельник на факультете иностранных языков Гаванского университета.

Красную ленточку на входе в новые аудитории перерезали ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро. На церемонии присутствовали министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо, посол России на Кубе Михаил Камынин, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, студенты и преподаватели факультета иностранных языков Гаванского университета.

"Спустя почти 30 лет Институт Пушкина снова в Гаване. Русский язык зазвучит на факультете иностранных языков не только для студентов, но и для школьников, для педагогов. Это важный шаг в сотрудничестве между российским и кубинским народами", - заявила Маргарита Русецкая. По ее словам, в действительности кафедра русского языка начала функционировать в Гаванском университете еще в октябре 2016 года. Тогда на Кубу были командированы три первых преподавателя.

"Мы бы хотели, чтобы в будущем эта кафедра стала базовой для русского языка не только на Кубе, но и во всем латиноамериканском регионе", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС ректор Института Пушкина.

Язык Пушкина возвращается на Кубу

Ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро констатировал, что открытие кафедры Института Пушкина имеет для Кубы очень важное значение. "В советское время русский язык широко изучался в нашей стране, и теперь эта традиция возобновится", - отметил Кобрейро.

Министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо рассказал собравшимся, что он, как и ректор Гаванского университета, учился в СССР. "Все кубинцы, получившие образование в Советском Союзе, гордятся своими дипломами. Мы понимаем важность изучения русского языка, и я рад, что теперь он будет преподаваться на этой кафедре", - сказал министр.

Мотивация к изучению русского языка есть

Посол РФ на Кубе Михаил Камынин отметил, что российско-кубинские отношения развиваются очень динамично, в связи с чем растет потребность в специалистах, владеющих русским языком.

"У нас появились масштабные проекты в самых различных областях и, естественно, их надо обслуживать. Поэтому нужны кубинские специалисты, которые блестяще говорят на русском языке. Выучить язык без мотивации практически невозможно. Сегодня эта мотивация есть, поэтому я уверен, что русский вернется и вернется очень мощно на остров Свободы", - заявил российский дипломат.

По его словам, очень важно, чтобы на кафедре Института Пушкина получали образование также преподаватели средних школ. "Если мы опять вернем русский язык в школы, это будет гарантией того, что он уже никогда с острова не уйдет", - отметил Камынин.

Новые учебники и современные компьютеры

Факультет иностранных языков Гаванского университета находится в самом центре Гаваны, недалеко от знаменитой Площади революции. Кафедра русского языка включает две аудитории - учебную и компьютерный класс. Стены аудиторий украшают портреты выдающихся деятелей российской культуры, науки и искусства.

Институт Пушкина полностью оснастил кафедру новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал ее современными компьютерами, которые будут подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском". Таким образом студенты смогут заниматься по электронным учебникам, не выходя в интернет.

Каждый триместр Институт Пушкина будет командировать на кафедру трех преподавателей. Они будут вести занятия на всех курсах. Кроме того, коллектив авторов Института специально разработал рабочую тетрадь для студентов Гаванского университета, которая будет знакомить ребят с современным русским языком.

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Ребята учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". В качестве второго иностранного студенты могут выбрать немецкий, английский, французский или итальянский.

Открытие кафедры русского языка в Гаванском университете, одном из старейших вузов на Американском континенте, стало результатом договоренностей о сотрудничестве в сфере образования, достигнутых в ходе визита в 2016 году в Институт Пушкина первого заместителя председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Институт Пушкина на Кубе

40 лет назад, 19 мая 1977 года, в Гаване был открыт филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина, в котором работали советские и кубинские специалисты по русскому языку и литературе. Этот филиал просуществовал до начала 1990-х годов, за это время его выпускниками стали тысячи человек.

С распадом Советского Союза кубинские русисты оказались в сложном положении. Многие из них были вынуждены сменить профессию. Однако в последние годы на Кубе наблюдается возобновление интереса к русскому языку и русской культуре.