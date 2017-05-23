Детей из затопленного якутского села бесплатно отправят отдыхать в летние лагеря

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ЯКУТСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Дети из подтопленного села Березовка в Якутии получат бесплатные путевки в летние лагеря, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"Руководством республики принято решение изыскать дополнительные финансовые средства, чтобы обеспечить 66 детей путевками в детские лагеря во время летних каникул в городе Якутске и городах России. Кроме того, будет обеспечен проезд родителей до столицы республики", - сообщили в пресс-службе.
В селе затоплены дома и социальные объекты: котельная, дизельная электростанция, магазин, АТС, участковая больница, детский сад, дом культуры, здание поселковой администрации. На данный момент вода в Березовке стоит на уровне 1119 см при критической отметке 1000 см, за сутки вода поднялась на 4 см.
Село Березовка - место компактного проживания представителей коренного многочисленного народа Севера эвенов, всего в селе проживает 264 человека.