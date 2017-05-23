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Агент Сигала назвал "ахинеей" информацию о получении актером "дальневосточного гектара"

Общество
23 мая, 10:31 UTC+3 МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что актер построит в Приморском крае многофункциональный спортивный комплекс

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Стивен Сигал

Стивен Сигал

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Агент получившего российское гражданство голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае и построит на нем многофункциональный спортивный комплекс. Об этом Рейбанд сообщил ТАСС.

Ранее появилась информация со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, что "Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям, согласно этому сообщению, "подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность".

"Это ахинея и дезинформация, - заявил агент. - Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое".

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Владимир Путин и Стивен Сигал
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин вручил Стивену Сигалу российский паспорт

Российское гражданство

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.

Биография Сигала

Стивен Сигал - голливудский актер, музыкант, продюсер, сценарист и мастер айкидо. В основном он снимается в боевиках, где играет борцов с несправедливостью. Среди самых известных его фильмов - "Над законом", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения". Его "визитной карточкой" считается картина "Захват" - актер снимался в продолжении ленты "Захват 2: Территория тьмы".

Сигал родился 10 апреля 1952 года в США. В молодости он выучил японский и китайский языки и уехал в Японию изучать боевые искусства. Там он жил не один десяток лет. В кино Сигал начал сниматься в 37 лет.

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