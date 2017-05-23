Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена, занял пост главы столичной подземки. Об этом сообщили в пресс-службе метро Москвы.
"Новым руководителем Московского метрополитена стал Виктор Николаевич Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника метро. Он курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий", - сообщили в пресс-службе.
Предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), напомнил представитель метро.