Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена, занял пост главы столичной подземки. Об этом сообщили в пресс-службе метро Москвы.

"Новым руководителем Московского метрополитена стал Виктор Николаевич Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника метро. Он курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), напомнил представитель метро.