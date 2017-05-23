КС разрешил подлежащим выдворению апатридам оспаривать ограничение их свободы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующими Конституции положения Кодекса об административных правонарушениях, которые не позволяют обжаловать содержание в специальном учреждении лица без гражданства, подлежащего выдворению, даже если выдворение фактически невозможно.
Соответствующее постановление оглашено в суде.
Суд отметил, что "лица, подлежащие выдворению, в отличие от лиц, подлежащих депортации (реадмиссии), не только законодательно поставлены в состояние неопределенности в вопросах о сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности получения эффективной судебной защиты".
"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции. Федеральному законодателю надлежит внести в КоАП изменения, которые обеспечат разумный судебный контроль за сроками содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению", - говорится в материалах суда.
КС добавил, что законодатель вправе закрепить особый миграционный статус для апатрида, освобожденного из спецучреждения.
До внесения изменений в законодательство, согласно постановлению суда, "необходимо предоставлять лицам, помещенным в специальное учреждение, в случае отсутствия реальной возможности их выдворения, во всяком случае по истечении трех месяцев со дня принятия решения суда о выдворении, право обращения в суд с заявлением о проверке их дальнейшего лишения (ограничения) свободы".
Поводом для вынесенного решения стало дело уроженца Грузии Ноэ Мсхиладзе, который прибыл в Санкт-Петербург для обучения еще в советские годы, будучи гражданином СССР. Ни российского, ни грузинского гражданства после распада Советского Союза он не получил. Мсхиладзе был неоднократно судим за совершение ряда преступлений.
В 2014 году российские власти приняли решение о нежелательности его пребывания и депортации из Российской Федерации. Он был помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Но грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, не имеющего гражданства. В августе 2015 года он был освобожден из спецучреждения.
В декабре 2015 года заявитель был привлечен к ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Ему назначены административный штраф и выдворение за пределы России. Мсхиладзе помещен в центр содержания иностранных граждан управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там он содержится до сих пор, так как ни Грузия, ни какая-либо другая страна не изъявили готовности принять его у себя.
Все попытки добиться прекращения исполнения постановления о выдворении Мсхиладзе и его освобождения из специального учреждения были отвергнуты судами.
Мсхиладзе обратился в КС, так как, по его мнению, оспариваемые нормы не позволяют "судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления об административном выдворении разрешить по существу вопрос о законности содержания лица в специальном учреждении, о наличии реальной возможности его фактического выдворения и об освобождении из специального учреждения при отсутствии указанной возможности".
Дело заявителя будет пересмотрено.