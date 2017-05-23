Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КС разрешил подлежащим выдворению апатридам оспаривать ограничение их свободы

Общество
23 мая, 11:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, мая. /ТАСС

Федерального законодателя обязали внести изменения в КоАП, которые обеспечат контроль за сроками содержания в спецучреждении лиц без гражданства

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующими Конституции положения Кодекса об административных правонарушениях, которые не позволяют обжаловать содержание в специальном учреждении лица без гражданства, подлежащего выдворению, даже если выдворение фактически невозможно.

Соответствующее постановление оглашено в суде.

Суд отметил, что "лица, подлежащие выдворению, в отличие от лиц, подлежащих депортации (реадмиссии), не только законодательно поставлены в состояние неопределенности в вопросах о сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности получения эффективной судебной защиты".

"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции. Федеральному законодателю надлежит внести в КоАП изменения, которые обеспечат разумный судебный контроль за сроками содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению", - говорится в материалах суда.

КС добавил, что законодатель вправе закрепить особый миграционный статус для апатрида, освобожденного из спецучреждения.

До внесения изменений в законодательство, согласно постановлению суда, "необходимо предоставлять лицам, помещенным в специальное учреждение, в случае отсутствия реальной возможности их выдворения, во всяком случае по истечении трех месяцев со дня принятия решения суда о выдворении, право обращения в суд с заявлением о проверке их дальнейшего лишения (ограничения) свободы".

Причина решения

Поводом для вынесенного решения стало дело уроженца Грузии Ноэ Мсхиладзе, который прибыл в Санкт-Петербург для обучения еще в советские годы, будучи гражданином СССР. Ни российского, ни грузинского гражданства после распада Советского Союза он не получил. Мсхиладзе был неоднократно судим за совершение ряда преступлений.

В 2014 году российские власти приняли решение о нежелательности его пребывания и депортации из Российской Федерации. Он был помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Но грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, не имеющего гражданства. В августе 2015 года он был освобожден из спецучреждения.

В декабре 2015 года заявитель был привлечен к ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Ему назначены административный штраф и выдворение за пределы России. Мсхиладзе помещен в центр содержания иностранных граждан управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там он содержится до сих пор, так как ни Грузия, ни какая-либо другая страна не изъявили готовности принять его у себя.

Все попытки добиться прекращения исполнения постановления о выдворении Мсхиладзе и его освобождения из специального учреждения были отвергнуты судами. 

Мсхиладзе обратился в КС, так как, по его мнению, оспариваемые нормы не позволяют "судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления об административном выдворении разрешить по существу вопрос о законности содержания лица в специальном учреждении, о наличии реальной возможности его фактического выдворения и об освобождении из специального учреждения при отсутствии указанной возможности".

Дело заявителя будет пересмотрено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама