Власти Приморья: вопрос о съемках проекта с участием Сигала решается с начала года

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Обращение в администрацию Приморского края о возможности съемок проекта телеканала "Россия-1" о получении "дальневосточного гектара" якобы с участием актера Стивена Сигала поступило еще в начале этого года. Накануне оператор проекта - представитель компании "Красный квадрат" - предоставил все необходимые подтверждающие документы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
"Компания "Красный квадрат", выступающая оператором проекта телекомпании "Россия-1", еще в начале года обратилась в департамент имущественных и земельных отношений администрации Приморья по поводу возможности получения актером Стивеном Сигалом "дальневосточного гектара". Проект получил реализацию Минвостокразвития. Накануне оператор предоставил нам подтверждающие документы",- прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
Ранее появилась информация со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, что актер планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям, согласно этому сообщению, должны подробно рассказать о всех этапах, которые пройдет Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.
Однако агент получившего российское гражданство голливудского актера Анар Рейбанд опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что имя Сигала используют без разрешения и без соответствующей договоренности. "Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое", - заявил Рейбанд.
Стивен Сигал - популярный голливудский актер, музыкант, продюсер, сценарист и мастер айкидо.