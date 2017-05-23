ВЦИОМ: почти 40% россиян хотели бы отдохнуть в Крыму летом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Почти 40% жителей России предпочли бы провести свой летний отдых в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там", - говорится в сообщении ВЦИОМ. В прошлом году такой же ответ на вопрос "А где бы Вы предпочли отдыхать, если бы у Вас была возможность выбора и необходимые средства?" дали 36%.

На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа - 31% (в 2016 г. - 23%) опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя. Дальнее зарубежье заняло только третью строчку в списке (22% в 2017 г. и 21% в 2016 г.).

Лишь 13% жителей России думают о том, чтобы отдохнуть в Турции. По данным ВЦИОМ, на турецкие курорты хочет отправиться в основном молодежь и жители столичных городов (среди 18-24-летних планируют поехать туда 28%, среди москвичей и петербуржцев - 19%, среди тех, кто уже ранее бывал в Турции, - 36%). Рекомендовать такое путешествие друзьям готовы 25% (среди 18-24-летних - 48%, среди уже бывавших в Турции - 51%).

Безопасность отдыхающих в Турции в среднем оценивается на 2,66 балла, и даже среди наиболее лояльных групп этот показатель не сильно превышает 3 балла из 5 возможных.

При этом ожидания от отдыха у россиян в этом году более оптимистичные, чем в прошлом, - доля тех, кто рассчитывает, что предстоящую летнюю поездку проведет лучше, чем предыдущую, выросла с 22% до 28%, 8% опрошенных ожидают худших итогов отдыха в сравнении с предыдущим летом. Большинство же (60%) полагает, что предстоящий отпуск будет равноценен предыдущему.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 (для двухдневного опроса) и 1800 (для трехдневного опроса) респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5% (для двухдневного опроса) и 2,5% (для трехдневного опроса).