Депутат заявил об отрицательном отзыве Кремля на проект о гражданстве для рожденных в СССР

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Государственное правовое управление администрации президента дало отрицательный отзыв на законопроект депутата Госдумы Константина Затулина, упрощающий прием в гражданство России рожденных в РФ или СССР или их потомков. Об этом сообщил журналистам автор проекта поправок, ознакомившийся с текстом заключения.

"Комитет (Госдумы) по госстроительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому что государственное правовое управление президента РФ, которое дает отзывы на законопроекты, отрицательно относится к принятию этого закона", - сказал Затулин.

Он уточнил, что не располагает официальным отзывом управления, но, по его данным, "причина надуманная". "Например, то, что мы своим законопроектом якобы разрушаем систему выдачи разрешений на временное проживание. Хотя для носителя русского языка никакого разрешения для временного проживания уже не требуется", - пояснил депутат.

В марте комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, первым зампредом которого является Затулин, поддержал к первому чтению законопроект, который упрощает получение гражданства РФ теми, кто родились в России или являются потомками рожденных в РФ. В частности, законопроект уточняет определение "носителя русского языка", данное в законе "О гражданстве РФ". Предлагается дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России, в СССР или в Российской империи.

Кроме того, как отметил Затулин, на данный момент главным препятствием на пути к гражданству РФ для носителей русского языка является то, что от них требуется предоставить документ "полномочного органа иностранного государства", удостоверяющий выход из иного гражданства. При этом другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства. По словам Затулина, такие справки большинство стран, в том числе Украина и Латвия, не дает.