Москалькова высказалась в поддержку беби-боксов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила против введения запрета на беби-боксы - специально оборудованные места, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка, если не хочет растить его.

"Я считаю, что все, что может сохранить жизнь человека, и все, что может способствовать минимизации вреда, связанного с тем, что семья или мама отказываются от своего ребенка, имеет право на существование. В связи с этим беби-боксы - это шанс оставить ребенка живым, сохранить здоровье и шанс на то, что его кто-то усыновил или принял в приемную семью", - заявила Москалькова журналистам.

Законопроект о бэби-боксах в регионах

В конце марта группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. В апреле думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, выступающий соисполнителем по этому вопросу, поддержал инициативу к первому чтению.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов. Вместе с тем, как отмечают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

В декабре 2015 года аналогичный законопроект был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Он получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания беби-боксов противоречащей Конституции РФ, по которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей.

Член Совета Федерации Елена Мизулина, в свою очередь, ранее внесла в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.