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Власти Москвы будут строить кварталы по программе реновации

Общество
23 мая, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Новое жилье будет создано из качественных отделочных материалов и будет соответствовать всем нормативам по энергоэффективности, подчеркнул Левкин

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Москвы будут создавать квартальную застройку по программе реновации там, где это позволит количество сносимых домов. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Если количество сносимых домов позволит, мы сделаем на их месте квартал, когда дома находятся по периметру участка, внутри образуется тихое пространство для прогулок, все межквартальные проезды остаются вне этого пространства", - сказал Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома будут строиться по индивидуальным проектам для того, чтобы вписать их в существующую застройку. По этой же причине будет использоваться монолитная технология домостроения.

Новое жилье

Левкин напомнил, что в отношении создаваемого в ходе программы реновации жилья будут применяться высокие стандарты благоустройства и отделки. "Отделочные материалы будут выше качества (используемых при строительстве муниципального жилья материалов - прим. ТАСС), полы - либо линолеум на вспененной основе, либо ламинат, обои под покраску, качественный фаянс, ванные будут отделаны плиткой, на кухне будет фартук для кухонной стенки", - пояснил руководитель департамента.

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По его словам, новые квартиры будут соответствовать всем нормативам по энергоэффективности. "В квартирах будут установлены двухкамерные стеклопакеты, будет двухтарифный учет электроэнергии, установят счетчики на воду", - отметил чиновник.

В новых домах во всех подъездах будут установлены домофоны, камеры видеонаблюдения.

"Каждая квартира будет иметь датчики задымляемости, а в квартирном холле будет клапан дымоудаления. Как только сработает датчик, клапан начинает работать для того, чтобы создать зону без дыма для временного нахождения человека при эвакуации. Лифт при этом не будет реагировать на вызов и уйдет вниз. У каждого подъезда будет эвакуационная лестница, в течение двух часов из дома можно будет безопасно выйти", - добавил Левкин.

Он также напомнил, что дома адаптируют для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и мам с колясками.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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