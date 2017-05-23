Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.Фотокорреспонденты ТАСС Артур Лебедев и Юрий Смитюк вышли в финал престижного Международного конкурса им. Андрея Стенина. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Имена лауреатов в четырех номинациях "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" назовут 7 августа. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом. Шорт-лист конкурса, сообщили организаторы, сформирован титулованными представителями российского и мирового фотосообщества, возглавляет жюри фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп.
"В этом году в основном все работы, присланные на Международный конкурс имени Стенина, были высокого уровня, - приводят организаторы конкурса слова Трампа. - Почти все фотосерии, которые вошли в шорт-лист в четырех номинациях, отличают высокое качество и раскрытие темы". По его словам, работы о мигрантах и репортажи из Сирии, Ливии и Украины поразили смелостью своего исполнения. "Некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся незначимыми, на самом деле очень символичны", - отметил он.
На соискание награды в этом году было представлено 5 тыс. работ молодых фоторепортеров из 76 стран мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проводится с целью привлечь общественное внимание к задачам фотожурналистики и поддержать молодых фотографов.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.