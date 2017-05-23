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Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина

Общество
23 мая, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Имена лауреатов в четырех номинациях "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" назовут 7 августа

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Сотрудники МЧС в Черном море во время поисковой операции. Номинация "Главные новости. Одиночная фотография"
Сотрудники МЧС в Черном море во время поисковой операции. Номинация "Главные новости. Одиночная фотография"
Сотрудники МЧС в Черном море во время поисковой операции. Номинация "Главные новости. Одиночная фотография"
© Артур Лебедев/ТАСС
Серфингист на побережье Авачинского залива. Номинация "Спорт. Серия фотографий"
Серфингист на побережье Авачинского залива. Номинация "Спорт. Серия фотографий"
Серфингист на побережье Авачинского залива. Номинация "Спорт. Серия фотографий"
© Юрий Смитюк/ТАСС
На стартовой площадке "Мегалавины" - массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам. Номинация "Спорт. Одиночная фотография"
На стартовой площадке "Мегалавины" - массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам. Номинация "Спорт. Одиночная фотография"
На стартовой площадке "Мегалавины" - массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам. Номинация "Спорт. Одиночная фотография"
© Артур Лебедев/ТАСС
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Сотрудники МЧС в Черном море во время поисковой операции. Номинация "Главные новости. Одиночная фотография"
© Артур Лебедев/ТАСС
Серфингист на побережье Авачинского залива. Номинация "Спорт. Серия фотографий"
© Юрий Смитюк/ТАСС
На стартовой площадке "Мегалавины" - массового спуска на велосипедах с вершины хребта Аибга по горнолыжным трассам. Номинация "Спорт. Одиночная фотография"
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.Фотокорреспонденты ТАСС Артур Лебедев и Юрий Смитюк вышли в финал престижного Международного конкурса им. Андрея Стенина. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Имена лауреатов в четырех номинациях "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" назовут 7 августа. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом. Шорт-лист конкурса, сообщили организаторы, сформирован титулованными представителями российского и мирового фотосообщества, возглавляет жюри фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп.

"В этом году в основном все работы, присланные на Международный конкурс имени Стенина, были высокого уровня, - приводят организаторы конкурса слова Трампа. - Почти все фотосерии, которые вошли в шорт-лист в четырех номинациях, отличают высокое качество и раскрытие темы". По его словам, работы о мигрантах и репортажи из Сирии, Ливии и Украины поразили смелостью своего исполнения. "Некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся незначимыми, на самом деле очень символичны", - отметил он.

На соискание награды в этом году было представлено 5 тыс. работ молодых фоторепортеров из 76 стран мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проводится с целью привлечь общественное внимание к задачам фотожурналистики и поддержать молодых фотографов.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.

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