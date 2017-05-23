Патриарх Кирилл предложил принести из Египта мощи основоположников православия

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к патриарху коптской церкви Тавадросу II с предложением организовать доставку мощей основоположников православия из Египта в Россию.
Такое предложение было сделано в ходе встречи, которая прошла во вторник в патриаршей резиденции "Даниловская" в Москве.
"По итогам поездки нашей монашеской группы в Египет возникла такая мысль - обратиться к вам с просьбой о принесении мощей основоположников нашего общего монашества в город Москву. Это вызвало бы огромный духовный подъем у людей и укрепило наши отношения. Ничто не объединяет так, как общие святые", - сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) также пригласил коптских христиан посетить российские святыни. "Мы ожидаем вашу делегацию и покажем им наши обители и нашу монашескую жизнь. С нашей стороны наиболее приемлемы два периода времени: с 16 по 22 июня и с 20 по 26 августа", - отметил патриарх.
Тавадрос II с удовольствием принял приглашение от российской стороны. "Мы рады, что российская делегация посетила Египет, и в следующем месяце (июне - прим. ТАСС) мы отправим египетскую делегацию в Россию", - сказал он.
Стороны обсудили также ряд актуальных двусторонних тем, в частности, борьбу с терроризмом. По словам Патриарха Московского и всея Руси, проблема состоит в том, что современное западное общество отказывается от веры, чем пользуются радикальные проповедники для подготовки террористов.
"Тут в первую очередь возникает тема навязывания стандарта современного безбожного секуляризма. Бога изгоняют из жизни людей, безбожие завоевывает мир. Те, кто вербует людей, пытаются пробудить в них религиозную ревность и подают искаженный образ христианства. Часто говорят о неком "крестовом походе" против ислама со стороны христианства и отождествляют христианство с безбожным секулярным миром", - подчеркнул он.
Глава РПЦ отметил, что исполнители терактов, как правило, имеют низкий образовательный уровень, он подчеркнул важность постоянного диалога между христианами и мусульманами для обсуждения и решения всех проблемных вопросов.
Предстоятели обсудили вопросы религиозного образования. Патриарх Кирилл сообщил, что предложил высшим учебным заведениям предлагать для защиты дипломов и диссертаций темы, связанные с христианством на Ближнем Востоке.
Коптская церковь, основанная святым Марком Евангелистом, относится к восточной, православной ветви христианства. Копты относятся к монофизитам, то есть считают, что у Христа была единственная, божественная сущность. В настоящее время коптская церковь состоит из 400 общин, большинство из которых находятся в Египте.