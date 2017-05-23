Жители хрущевок получат 90 дней на принятие решения о переселении в новый дом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители планируемых к сносу в Москве домов будут иметь 90 дней вместо 60 на принятие решения о переселении в новое жилье. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта о реновации жилищного фонда столицы, которая согласована всеми фракциями Госдумы, сообщил ТАСС глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В законопроекте к первому чтению речь шла о том, что собственники жилья смогут в течение 60 дней решить вопрос о переселении во внесудебном порядке.

"Все фракции поддержали: вместо 60 дней 90. В поправке ко второму чтению это есть", - сказал Москвичев.

Как сообщил ранее журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве может пройти в Госдуме 9 июня. Кроме этого, по его словам, было принято решение о проведении 6 июня в Госдуме парламентских слушаний, где детально будут обсуждаться поправки к редакции второго чтения проекта закона о сносе пятиэтажек в Москве.

Законопроект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.