Крашенинников сомневается в целесообразности запрета для подростков на участие в митингах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сомневается относительно целесообразности введения ограничений на участие несовершеннолетних в протестных акциях.

"Запретами все не урегулируешь", - заявил он журналистам, комментируя интервью спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко газете "Известия", где она заявила, что не исключает введения законодательного запрета на вовлечение детей в протестные акции.

В свою очередь, Крашенинников обратил внимание, что по Конституции РФ "полный объем прав и обязанностей у человека возникает с 18 лет". "Поэтому мы в значительной степени подставляем этим (предложением) фактически еще не до конца недееспособных людей - это юридическая терминология", - сказал глава комитета, обратив внимание, что часто возникают "пограничные ситуации с нарушением правопорядка".

На его взгляд, подростков, наоборот, больше нужно защищать "с помощью семьи, с помощью родителей". "А если мы скажем, что вам туда ходить нельзя, то мы просто увеличим их поток, вот и все", - заключил он.