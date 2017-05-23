Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крашенинников сомневается в целесообразности запрета для подростков на участие в митингах

Общество
23 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству обратил внимание, что по Конституции "полный объем прав и обязанностей у человека возникает с 18 лет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сомневается относительно целесообразности введения ограничений на участие несовершеннолетних в протестных акциях.

"Запретами все не урегулируешь", - заявил он журналистам, комментируя интервью спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко газете "Известия", где она заявила, что не исключает введения законодательного запрета на вовлечение детей в протестные акции.

В свою очередь, Крашенинников обратил внимание, что по Конституции РФ "полный объем прав и обязанностей у человека возникает с 18 лет". "Поэтому мы в значительной степени подставляем этим (предложением) фактически еще не до конца недееспособных людей - это юридическая терминология", - сказал глава комитета, обратив внимание, что часто возникают "пограничные ситуации с нарушением правопорядка".

На его взгляд, подростков, наоборот, больше нужно защищать "с помощью семьи, с помощью родителей". "А если мы скажем, что вам туда ходить нельзя, то мы просто увеличим их поток, вот и все", - заключил он.

Смотрите также

Москалькова поддержала запрет на участие подростков в акциях протеста

Кузнецова в связи с акциями протеста выступила против манипуляции сознанием детей

Глава Росмолодежи: нельзя втягивать детей в политические процессы

Представители СПЧ считают недопустимыми призывы к детям выходить на митинги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Крашенинников, Павел Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама