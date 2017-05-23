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Строящиеся в Москве дома по программе реновации будут проходить дополнительную экспертизу

Общество
23 мая, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По словам главы Центра экспертиз Виктора Егорова, для проверки качества отделочных материалов и звукоизоляции новых домов будет использоваться дополнительное оборудование

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дополнительное подразделение, которое будет следить за качеством жилья, строящегося для переселенцев из сносимых в рамках программы реновации пятиэтажек, появится в структуре городского центра экспертиз и исследований. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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© Пресс-служба Совета Федерации, архив

Программа реновации стартует в Восточном округе Москвы уже в этом году

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"Пять лет назад, когда мы создавали этот центр, его появление было вызвано увеличением объема строительства автомобильных дорог и линий метро. Сегодня у меня хорошие новости - мэр Москвы Сергей Собянин принял решение в рамках программы реновации дополнительно оснастить этот центр экспертизы", - сказал Хуснуллин.

"Будет закуплено дополнительное оборудование, и появится специализированная лаборатория, где будет контролироваться качество строительства жилья, возводимого в рамках программы реновации", - добавил он.

По словам Хуснуллина, штат Центра экспертиз пополнится на 47 человек, а дополнительное финансирование центра составит 136 млн рублей.

В свою очередь глава Центра экспертиз Виктор Егоров сообщил журналистам, что, поскольку жилье для переселенцев из пятиэтажек будет строиться с отделкой, то дополнительное оборудование будет использоваться для проверки качества отделочных материалов, а также качества звукоизоляции.

Хуснуллин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу строить для переселенцев из ветхих пятиэтажек жилье комфорт-класса.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Приблизительно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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