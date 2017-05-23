Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детей

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, находящаяся с визитом в Финляндии, и ее финский коллега Туомас Курттила подписали меморандум о взаимопонимании в сфере защиты прав детей и семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба финского уполномоченного.
"В документе прописан формат сотрудничества между уполномоченными в форме обмена информацией, продвижения взаимодействия экспертов и обмена опытом, проведения совместных встреч экспертов, а также общих научных семинаров", - говорится в сообщении.
Там отметили также, что меморандум поможет в более эффективной реализации Конвенции ООН по правам ребенка от 1989 года. При этом сам документ не является межправительственным соглашением и касается именно сотрудничества между уполномоченными двух стран.
Кузнецова и Курттила подчеркнули, что между уполномоченными России и Финляндии возможен "конструктивный обмен идеями" по детскому вопросу, что в свою очередь "важно с точки зрения поддержания обоюдного доверия".