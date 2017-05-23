Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Епархия просит прокуратуру проверить фестиваль красок в Челябинске

Общество
23 мая, 15:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

В миссионерском отделе Челябинской епархии считают, что организаторы праздника пытались представить его "как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить Всероссийский фестиваль красок в Челябинске на соответствие российскому законодательству.

"Организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи. Во избежание большой беды пора дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне", - сказано в сообщении миссионерского отдела.

В прокуратуре Челябинска подтвердили, что получили данное обращение. "Обращение только что поступило в работу. Вопрос о проведении проверки пока не решен", - отметил представитель надзорного ведомства.

Как сообщил во вторник ТАСС представитель Всероссийского фестиваля красок в Челябинске Артем Сергеев, оснований для запрета мероприятия нет. "У нас есть все документы, фестиваль официально проводится с 2015 года. Он носит исключительно развлекательный характер и направлен на то, чтобы оторвать детей от интернета", - сказал Сергеев.

По его словам, в основном, фестиваль собирает подростков 13-15 лет, которым продается краска. "Играет диджей, подростки веселятся, знакомятся. Ничего антирелигиозного в этом фестивале мы не видим", - добавил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама