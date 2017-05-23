Епархия просит прокуратуру проверить фестиваль красок в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить Всероссийский фестиваль красок в Челябинске на соответствие российскому законодательству.

"Организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи. Во избежание большой беды пора дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне", - сказано в сообщении миссионерского отдела.

В прокуратуре Челябинска подтвердили, что получили данное обращение. "Обращение только что поступило в работу. Вопрос о проведении проверки пока не решен", - отметил представитель надзорного ведомства.

Как сообщил во вторник ТАСС представитель Всероссийского фестиваля красок в Челябинске Артем Сергеев, оснований для запрета мероприятия нет. "У нас есть все документы, фестиваль официально проводится с 2015 года. Он носит исключительно развлекательный характер и направлен на то, чтобы оторвать детей от интернета", - сказал Сергеев.

По его словам, в основном, фестиваль собирает подростков 13-15 лет, которым продается краска. "Играет диджей, подростки веселятся, знакомятся. Ничего антирелигиозного в этом фестивале мы не видим", - добавил собеседник агентства.