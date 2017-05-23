Резервные рейсы могут быть введены на время реконструкции аэропорта Норильска

НОРИЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" может ввести дополнительные рейсы на время реконструкции аэропорта Алыкель на севере Красноярского края, сообщил губернатор региона Виктор Толоконский.

"Если будет отложенный спрос, и в какой-то день должны будут вылететь 20-40 человек, то никакой сложности отправить дополнительный самолет у авиакомпании "КрасАвиа" нет, мы готовы это сделать", - сказал Толоконский на совещании по предстоящей реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Алыкель. Он отметил, что проведение реконструкции не создает негативного напряжения в Норильске и на Таймыре.

По словам директора аэропорта Алыкель Андрея Никифорова, все строительные материалы для реконструкции полосы уже завезены. Этим летом предстоит сделать самый протяженный отрезок взлетно-посадочной полосы - 1040 погонных метров. Основной объем работ по реконструкции ВПП будет выполнен в этом году. Второй этап реконструкции начнется 1 июня и завершится 16 сентября 2017 года.

Авиарейсы из аэропорта Норильск являются единственной круглогодичной возможностью для 200 тыс. жителей севера Красноярского края выехать на "большую землю". Помимо авиации, жители Норильска могут попасть на материк только на пассажирских теплоходах в период короткой летней навигации на Енисее.

С 2016 года в аэропорту идет реконструкция ВПП, работы из-за климатических условий арктического севера проходят только в летний период. В прошлый сезон самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузовые перевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более чем 1 км: воздушные суда типа Boeing при таких параметрах не смогут приземляться в аэропорту, поэтому их заменят самолеты малой авиации.

Завершатся все работы по реконструкции в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)". Федеральный бюджет направил на ее реализацию 9,6 млрд рублей, компания "Норильский никель" - 3 млрд. Предыдущая реконструкция ВПП прошла в 1980-1985 гг.