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Кабмин направил в Госдуму поправки к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы

Общество
23 мая, 15:33 UTC+3

Парламентские слушания, где детально будут обсуждаться поправки к редакции второго чтения проекта закона о сносе пятиэтажек, состоятся 6 июня

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ направило поправки к проекту федерального закона о реновации жилищного фонда Москвы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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"Правительство направило в Государственную думу поправки к законопроекту", - говорится на сайте правительства.

Так, поправки правительства прописывают создание Московского фонда реновации, целями которого являются предотвращение формирования аварийного жилищного фонда в Москве, а также содействие устойчивому развитию жилых территорий, созданию благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств, благоустройству территории, комплексному обновлению среды проживания граждан путем участия в реализации программы реновации.

Деятельность фонда осуществляется за счет его собственных средств, средств бюджета Москвы, а также за счет иных источников. Он может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного дома на основании договоров участия в долевом строительстве. Управление фондом, согласно поправкам правительства, осуществляет его совет и генеральный директор.

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Второе чтение законопроекта о реновации в Москве может пройти в Госдуме 9 июня

Законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда, был внесен в Госдуму в начале марта. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Как ранее сообщал первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, второе чтение законопроекта может пройти в Госдуме 9 июня. 6 июня в Госдуме состоятся парламентские слушания, где детально будут обсуждаться поправки к редакции второго чтения проекта закона о сносе пятиэтажек в Москве.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, а ее объемы станут понятны примерно к июлю 2017 года, когда определится список домов, подпадающих под снос. На начальном этапе программа будет финансироваться из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на ее реализацию "потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

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