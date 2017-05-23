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В АРЧК подтвердили факт разработки проекта по "дальневосточному гектару" с Сигалом

Общество
23 мая, 16:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, мая. /ТАСС

Представитель актера обратился в агентство с предложением создать проект для популяризации спорта и программы "дальневосточный гектар" в августе 2016 года, сообщили в АРЧК

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке подтвердило существование проекта по популяризации "дальневосточного гектара" с предполагаемым участием Сигала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АРЧК.

"В августе 2016 года в АРЧК ДВ обратился представитель известного в мире бойца, имеющего российское гражданство, с предложением о создании проекта, направленного на популяризацию спорта и программы "Дальневосточный гектар". В рамках своих компетенций агентство готово было поддержать проект, агентство начало взаимодействие со спортсменом, его представителем, а также с Игорем Горбуновым, который является продюсером ТВ компании "Арт-Стиль", - сообщили в пресс-службе.

В агентстве отметили, что уже на этом этапе рабочих переговоров от Горбунова было получено подтверждение от ВГТРК о готовности предоставить эфирное время для проекта на одном из телеканалов группы. "Агентство направило в рабочем порядке в несколько субъектов предложение о реализации проекта, который, безусловно, представлял интерес с точки зрения продвижения программы "Дальневосточный гектар". <...> Интерес продюсера и его группы вызвали земли именно в Приморском крае", - сообщает АРЧК.

Отмечается, что до настоящего времени официального подтверждения о смене основного героя (Сигала) в проекте Агентство не получало, но информация об этом обсуждалась в ходе переговоров.

История вопроса

Ранее появилась информация со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, что "Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала "Россия 1". Телезрителям, согласно этому сообщению, "подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность".

Агент получившего российское гражданство голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист построит на "дальневосточном гектаре" в Приморском крае многофункциональный спортивный комплекс. "Это ахинея и дезинформация, имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое", - сказал ТАСС Рейбанд.

В пресс-службе администрации Приморского края, в свою очередь, сообщили ТАСС, что обращение в администрацию о возможности съемок проекта телеканала "Россия 1" о получении "дальневосточного гектара" якобы с участием актера Стивена Сигала поступило еще в начале этого года. Накануне оператор проекта - представитель компании "Красный квадрат" - предоставил все необходимые подтверждающие документы, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В свою очередь гендиректор группы компаний "Красный квадрат" Илья Кривицкий сообщил, что телеканал "Россия 1" не заказывал у студии "Красный квадрат" съемки проекта про получение актером Стивеном Сигалом "дальневосточного гектара".

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Сигал, Стивен
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