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Автоматические колонки с подогревом помогут сократить потери воды в Архангельске

Общество
23 мая, 16:04 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, мая. /ТАСС

В этом году планируется установить 84 новые колонки

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Автоматизированные колонки, оснащенные подогревом и доступом по электронному ключу, помогут сократить потери воды в Архангельске, сообщил ТАСС помощник директора МУП "Водоканал" Сергей Пономарев.

"Они не замерзают и обеспечивают дозированную подачу воды. У нас будет понимание по расходам воды, какой объем мы подаем. Будет учет и сокращение водопотерь", - сказал Пономарев.

Водоразборные уличные колонки предназначены для обеспечения водой домов, где нет водопровода. Обычно одна колонка обслуживает несколько домов, однако нельзя точно сказать, сколько человек пользуются такими колонками.

По словам Пономарева, в этом году будет установлено 84 новых колонки, а за три года в городе заменят все 350 колонок. Автоматизированные колонки оснащены системой оповещения о неисправностях и системой подогрева, что исключает замерзание в морозы и не требует пролива.

Пономарев уточнил, что потребителям, для которых предназначены эти колонки, будут выданы бесплатные индивидуальные электронные ключи.

"Если человек зарегистрирован в доме, который обслуживает колонка, ключ выдается бесплатно. Ключ бесплатно, вода за деньги. За воду в любом случае платят по лицевому счету", - добавил он.

Остальные жители города, в чьих домах имеется водопровод, смогут пользоваться автоматизированными колонками только после заключения соответствующего договора, который предусматривает оплату за потребление воды. Сейчас же городскими колонками может воспользоваться любой желающий.

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