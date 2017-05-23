Кузнецова: механизмы манипуляции мнением детей должны стать недоступными

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает недопустимыми манипуляции мнением детей и выступает за то, чтобы механизмы таких действий стали недоступными. Свое мнение омбудсмен выразила в беседе с журналистами, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко рассмотреть запрет на вовлечение детей в протестные акции.

"Нужно понимать, где граница, где желание выразить свое мнение по отношению к тому или иному явлению. Все, что касается детей, требует особой заботы, здесь манипуляции детским мнением абсолютно недопустимы", - указала она. "Нужно механизмы этого не то что ограничивать, а сделать так, чтобы это стало недоступно", - считает Кузнецова.

Ранее Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что не исключает введения законодательного запрета на вовлечение детей в протестные акции. По ее словам, "все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения", поэтому, возможно, "следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции". Парламентарий считает, что участие детей "в подобных мероприятиях вызывает тревогу", так что "такая практика должна законодательно пресекаться".