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Минздрав не поддерживает законопроект о легализации беби-боксов

Общество
23 мая, 16:22 дата обновления: 23 мая, 16:47 UTC+3

Как сообщила представитель ведомства, "мы не поддержали этот законопроект, и к нам присоединились и Министерство образования, и Министерство труда, и Минюст"

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ, а также некоторые другие ведомства не поддерживают законопроект о наделении региональных властей правом устанавливать беби-боксы. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина в ходе заседания круглого стола в Думе.

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"Мы не поддержали этот законопроект, и к нам присоединились и Министерство образования, и Министерство труда, и Минюст", - сказала представитель Минздрава.

По словам Байбариной, против беби-боксов выступает Комитет ООН по правам детей. "Я была участником делегации нашей страны в Комитете ООН по правам детей, и там официально было сделано нам замечание: Комитет ООН выразил обеспокоенность наличием в ряде регионов специализированных мест для анонимного оставления ребенка, они считают это нарушением прав детей, нарушением Конвенции о правах детей, и такие же замечания были сделаны нескольким странам, где также есть беби-боксы", - проинформировала она.

Представитель Минздрава отметила, что законопроект противоречит положениям закона о профилактике террористических угроз. "Место анонимного оставления: там нет ни охраны, ни видеонаблюдения. Это находится на территории детской больницы, и можно подбросить как ребенка, так и все что угодно", - пояснила Байбарина.

В ходе круглого стола первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Думе Андрей Исаев сообщил, что фракция пока не выработала единого отношения к указанному проекту закона, потому что среди единороссов продолжается дискуссия.

Законопроект о беби-боксах в регионах

В конце марта группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. В апреле думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, выступающий соисполнителем по этому вопросу, поддержал инициативу к первому чтению.

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Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов. Вместе с тем, как отмечают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

В декабре 2015 года аналогичный законопроект был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Он получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания беби-боксов противоречащей Конституции РФ, согласно которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей.

Член Совета Федерации Елена Мизулина, в свою очередь, ранее внесла в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.

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