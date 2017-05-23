В Госдуме предлагают законодательно дать определение реновации жилфонда Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разных фракций, выступившие ранее авторами резонансного законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы, предлагают законодательно закрепить в этом документе само определение реновации. Об этом говорится в поправках ко второму чтению инициативы, копия которых имеется в распоряжении ТАСС.

"Реновация жилищного фонда в городе Москве - замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного и иного строительства на высвобождаемой территории", - говорится в поправках депутатов.

Включение в перечень домов под снос

В редакции ко второму чтению законопроекта депутаты прописывают порядок и включение многоквартирных домов в перечень подлежащих сносу в рамках программы реновации.

Как следует из документа, это происходит при одновременном соблюдении нескольких условий: если "указанный дом относится к типовым многоквартирным домам либо к многоквартирным домам, которые попадают в границы подлежащей реновации территории", а также "если не менее двух третей собственников жилых и нежилых помещений, а также нанимателей жилых помещений на условиях социального найма в указанном многоквартирном доме проголосовали за включение многоквартирного дома в данный перечень", отмечается в поправках.

При этом указывается, что после включения дома в перечень и до дня принятия решения о его сносе собственники и наниматели помещений "вправе исключить его из перечня путем принятия соответствующего решения большинством не менее одной трети голосов плюс один голос от общего числа голосов собственников и нанимателей помещений".

Авторы поправок уточняют, что в случае исключения дома из этого перечня "его последующее включение возможно только через пять лет после исключения при условии согласия уполномоченного органа Москвы".

При этом если дом признан аварийным, то голосования жителей для включения дома в программу реновации не потребуется.

Равнозначное жилье или денежная компенсация

Согласно поправкам к законопроекту ко второму чтению, при реализации программы реновации собственники или наниматели помещений домов, включенных в перечень, "имеют право на бесплатное предоставление им равноценного возмещения (компенсации) по их выбору в денежной либо натуральной форме либо бесплатное предоставление равнозначного жилого помещения".

В поправках прописано, что "под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении".

При этом в тексте поправок подробно расписано, в каком виде будет предоставлено новое жилье. "Жилое помещение обеспечивается всеми видами удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от материала стен", - предлагают депутаты.

"Равнозначное жилое помещение должно быть предоставлено с отделкой, минимальные требования к которой устанавливаются нормативным правовым актом Москвы", - указывается в поправках.

Ипотечное жилье

В редакции ко второму чтению законопроекта депутаты прописали, что будет с ипотечным жильем в домах, планируемых к сносу, чего не было в документе к первому чтению. "При реализации программы реновации жилые и нежилые помещения, являющиеся предметом ипотеки, независимо от согласия залогодателя или залогодержателя заменяются соответственно предоставляемыми взамен жилыми и нежилыми помещениями", - пишут авторы.

"При этом условия договора ипотеки, а также иных соглашений, заключенных сторонами в отношении прежнего предмета залога, применяются к правам и обязанностям сторон в отношении нового предмета залога в той же мере", - говорится в поправках. Заключение отдельного соглашения для замены предмета залога не требуется.

Гарантия на новое жилье

Одна из заключительных поправок депутатов дает гарантию, что жители сносимых домов будут обеспечены новым жильем. "При реализации программы реновации собственники и наниматели не могут быть выселены из жилых помещений до дня предоставления им нового помещения либо получения денежной компенсации", - пишут они.