Сводный хор споет в честь Кирилла и Мефодия в Симферополе в День славянской письменности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая./ТАСС/. Более трехсот профессиональных хоровых коллективов примут участие в среду, 24 мая, в Симферополе в праздновании Дня славянской письменности и культуры, сообщила в ходе телемоста Москва - Симферополь, организованном ТАСС, министр культуры республики Арина Новосельская.
"Будет огромный сводный хор из лучших детских и взрослых коллективов республики, который выступит на ступенях у здания крымского правительства. Одновременно будет участвовать более трехсот человек и более ста музыкантов симфонического оркестра. Начнем свое выступление торжественным гимном Кириллу и Мефодию", - сказала она.
Новосельская добавила, что все 600 крымских библиотек, 65 музыкальных школ и более 500 клубов завтра и в течение всей недели будут отмечать Дни славянской письменности. Здесь пройдут творческие встречи с писателями, выставки книг.
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченного ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.