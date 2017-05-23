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Семейный парк отдыха в Новосибирской области планируют построить к 2020 году

Общество
23 мая, 16:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

На его территории предусматривается строительство около 100 объектов для зимних и летних видов спорта и отдыха, парк сможет принимать 350-400 тыс. туристов в год

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НОВОСИБИРСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) планирует к 2020 году построить в регионе "Губернский парк туризма, спорта и отдыха "Салаир Олимпик" стоимостью 375 млн рублей, сообщил и. о. гендиректора АИР Александр Зырянов.

"Парк расположится на 100 га в Маслянинском районе, планируем запустить к 2020 году, в текущем году начнем проектирование объекта. На его территории предусматривается строительство около 100 специализированных объектов, направленных на развитие зимних и летних видов спорта и отдыха", - сказал Зырянов на совещании в правительстве. В проект планируется вложить 375 млн рублей: 125 млн из областного бюджета и 250 млн - из федерального.

По данным АИР, в инфраструктуру парка войдет спортивная зона. Это биатлонный комплекс, спуски различной сложности, водно-оздоровительные и СПА-комплексы, каток, сооружения для профессионального спорта, олимпийская деревня, стадион, экстрим-парк. В проекте также предусмотрены детский реабилитационный центр, конный двор, деловой и торговый центры, мини-молокозавод и фермерский рынок, а также этно-деревня.

Зырянов отметил, что парк сможет принимать 350-400 тыс. туристов в год. "Мы также планируем попасть в федеральную программу China Friendly. Это значит, что парк "Салаир" смогут посещать около 30 тыс. китайских туристов ежегодно", - сказал он. В правительстве региона проект парка одобрили.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области учреждено правительством региона для реализации инвестпроектов на его территории. Крупнейшими проектами, которые реализовывает АИР, стали промышленно-логистический парк региона и российско-итальянский обувной кластер под Новосибирском.

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