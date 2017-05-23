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Медики ДНР провели первые кардиооперации в рамках программы помощи соотечественникам

Общество
23 мая, 16:56 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 23, мая. /ТАСС

На данный момент выполнено четыре операции

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ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали проводить операции по имплантации кардиостимуляторов в рамках программы гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщил сообщил и. о. министра здравоохранения республики Александр Оприщенко.

"На сегодняшний день выполнено четыре операции. Можно сказать, что мы спасли людям жизнь", - отметил он на брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей.

Кроме того, по словам Оприщенко, в медицинских учреждениях также реализуется еще одно направление программы - "Родовспоможение, в том числе оперативное". "На свет появилось уже 13 здоровых детей", - добавил он.

17 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Среди пунктов реализации программы, нацеленной на поддержку социально незащищенных жителей, оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

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