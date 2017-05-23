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Дмитрий Шепелев не препятствует встречам сына Жанны Фриске с бабушкой

Общество
23 мая, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В минувшие выходные, по словам представителя УФССП, прошла первая встреча Платона Шепелева с Ольгой Фриске, а также с его дедушкой и тетей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Шепелев исполняет решение суда о встречах своего (и певицы Жанны Фриске) сына с его бабушкой и дедушкой с материнской стороны - родителями певицы. Об этом сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын в связи с появившимися публикациями на эту тему.

"В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве на исполнении находится производство в отношении Дмитрия Шепелева об определении порядка общения с несовершеннолетнем ребенком в пользу взыскателя Владимира Фриске. Дмитрий Шепелев исполняет решение суда добровольно", - сообщил Коробицын.

Так, по его словам, в минувшие выходные в присутствии судебного пристава-исполнителя, психолога и Дмитрия Шепелева состоялась первая встреча с несовершеннолетним Платоном Шепелевым его бабушки, дедушки и тети - Ольги, Владимира и Натальи Фриске. Савеловским судом Москвы установлен адаптационный период - год, в течение которого встречи будут проходить не чаще одного раза в месяц в присутствии психолога или другого значимого для ребенка человека (например, няни) на нейтральной территории. После окончания адаптационного периода общение с ребенком будет происходить чаще, два раза в месяц, добавил представитель УФССП.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

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Персоны
Фриске, Жанна Владимировна
Страны
Россия
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