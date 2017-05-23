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Первую за 10 лет школу построят в Тульской области

Общество
23 мая, 18:00 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Школа будет сдана в эксплуатацию уже в конце года

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ТУЛА, 23 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Новую школу впервые за 10 лет построят в Туле, она рассчитана на прием 600 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Уже в конце текущего года трехэтажная школа будет сдана в эксплуатацию, а в следующий учебный год сможет принять первых 600 школьников. Сейчас на стройплощадке завершается заливка фундамента. Строители приступают к кирпичной кладке первого этажа", - сказали в пресс-службе.

В школе помимо учебных классов, спортивного и актового залов, будут предусмотрены учебные мастерские, зона рекреации, помещения для внеклассной работы. Спортивная зона объединит площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, спринтерскую беговую дорожку. На проектируемой территории предусмотрена зона отдыха.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, осмотревший строительную площадку, в регионе это первая за последние 10 лет школа.

"Ее появления в этом микрорайоне очень ждут жители, поэтому администрации города необходимо постоянно контролировать ход строительства. Это социально значимый объект. Микрорайон строится, расширяется, и потребность здесь в школе велика. Этот объект должен быть введен в срок ", - сказал Дюмин.

23 мая же глава тульского региона проконтролировал строительство детского сада в жилом микрорайоне "Левобережный". В настоящее время в этом микрорайоне нет ни одного дошкольного учреждения.

Строительство сада на 200 мест предусмотрено проектом комплексной застройки территории. В трехэтажном здании разместятся 10 групповых комнат, пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, спортзал, холл с зимним садом. На стройплощадке завершается заливка фундамента здания, ведутся работы по строительству цокольного этажа и подготовке к монтажу конструкций стен.

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