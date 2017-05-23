Миронов предложил Минобрнауки вернуть роман "Молодая гвардия" в школьную программу

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой проработать вопрос возвращения в школьную программу романа Александра Фадеева "Молодая гвардия". Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции справороссов.
"Моя инициатива не первая. В прошлом году с подобной просьбой к председателям Совета Федерации и Государственной думы обратился глава Союза писателей России Валерий Ганичев. Я присоединяюсь к его предложению и надеюсь на возвращение в школу этого великого произведения", - цитирует Миронова его пресс-служба.
По словам депутата, "воспитание патриотизма невозможно без великих литературных образцов". "А краснодонские молодогвардейцы, чью историю описал в своем романе Александр Фадеев, символизируют все молодое поколение военных лет, которое было воспитано в духе исключительной любви к Родине. Без этого чувства Великая Победа, которая является сегодня главным объединяющим Россию праздником, была бы просто невозможна", - считает лидер справороссов.
Он напомнил, что в советское время школьники изучали это произведение в 8 классе, но уже в 1993 году оно было исключено из школьной программы. Однако пример молодогвардейцев, которые 75 лет назад объединились для борьбы с врагом, обязательно нужно использовать в патриотическом воспитании, считает Миронов.
Депутат добавил, что с предложением вернуть в школы изучение "Молодой гвардии" к нему также обратился председатель Всеукраинской общественной организации "Молодая гвардия" Арсен Клинчаев.