Садовники работают в две смены, чтобы украсить Петербург к ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Городские службы Петербурга работают в две смены, чтобы украсить город к международному экономическому форуму, который пройдет с 1 по 3 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

"Необыкновенно поздняя весна задала непростую задачу городским садовникам - украсить улицы города летними цветочными растениями в крайне сжатые сроки. Из-за непогоды работы начались на 10 дней позже обычного. Садовники работают в две смены", - сообщили в пресс-службе.

Неожиданный снегопад обрушился на северную столицу 13 апреля, когда городские службы уже приступили к генеральной уборке города после зимы. Снегопад продолжался в Петербурге в течение двух недель, снег выпадал и снова таял, за первую неделю выпало около 13 см снега, что сравнимо с январскими показателями.

Футбольный ПМЭФ

Целый ряд крупных международных и городских мероприятий намечен в Петербурге на конец мая и начало июня. Так, 27 мая состоится День города, традиционный ПМЭФ впервые пройдет не в середине июня, а самом начале месяца, кроме того, сразу в нескольких городах России с 17 июня по 2 июля состоятся матчи Кубка конфедераций, и Петербург станет одним из них.

Футбольная тематика будет обыграна в украшении города и ею смогут полюбоваться в течение всего лета, отметили в комитете по благоустройству.

"В Петербурге также продолжается украшение улиц "футбольными" цветниками. Ко времени проведения Кубка Конфедераций будет установлено также 176 тематических конструкций. Один из самых больших специальных цветников в виде триколора с футбольным мячом разбит на выезде из аэропорта Пулково. Для его создания использовано около 20 тысяч цветов виолы, а также кусты розы парковой", - сказали в пресс-службе.

Ко Дню города будет высажено 2 млн цветов, особый акцент сделан на украшении Московского и Пулковского шоссе, которые считаются "въездными воротами" в Петербург и находятся по пути в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", где будет проходить ПМЭФ. Так, на "приветствующих" газонах высадят 230 тысяч цветов. Кроме того, на Пулковском шоссе расположатся пять крупных футбольных мячей, окруженных композициями из растений в цвета российского флага. Всего же к 10 июня в культурной столице высадят около 7 млн однолетних цветов.

Футбольная тематика будет продолжена и в следующем году, добавили в пресс-службе. Так, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет установлено уже 300 тематических конструкций.

Городской центр размещения рекламы украсит "въездные ворота" и центральную Площадь Восстания флагами и баннерами с информацией о форуме. Также рекламу разместят на каждой станции метро, в вагонах будет вестись визуальное и звуковое информирование о форуме. При этом сумму, которая будет затрачена на эти мероприятия, в ГЦРР не уточнили.

Ограничения для транспорта

ПМЭФ и другие культурные мероприятия также несколько скорректируют график ремонта дорожной сети в городе, ранее сообщали власти города. В целом форум не отразится на сроках ремонта дорог. Схема работ будет построена таким образом, что ремонт по дороге к Экспофоруму (Московскому проспекту и Пулковскому шоссе) будет вестись в другие летние месяцы.

При этом в период с 31 мая по 04 июня в рамках проведения Петербургского международного экономического форума будут введены временные ограничения для движения и парковки транспортных средств. Так, ограничения по парковке будут касаться площадок у Экспофорума, там парковка будет платной, а также крупных гостиниц, вокзалов и торговых центров на пути к месту проведения ПМЭФа. Всего парковка будет ограничена на 1,5 тыс. машинных мест.

Кроме того, будет ограничено движение для грузовиков по дороге к Экспофоруму. "С 29 мая по 5 июня 2017 вводится временный запрет на движение грузового транспорта по Петербургскому шоссе на участке от Пулковского шоссе до Витебского проспекта в связи с проведением Петербургского международного экономического форума в КВЦ "Экспофорум". Для движения грузового транспорта рекомендуется в указанные дни использовать Кольцевую автомобильную дорогу и Московское шоссе, на котором на время проведения ПМЭФ будут сняты ограничения, связанные с ремонтом", сообщили в пресс- службе комитета по благоустройству.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.