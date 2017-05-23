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Фейерверк по случаю 70-летия Каннского кинофестиваля отменен после теракта в Манчестере

Общество
23 мая, 18:23 UTC+3 КАНН (Франция) корр. ТАСС, Иван Батырев

Во вторник во Дворце фестивалей на набережной Круазет прошла минута молчания в память о жертвах трагедии

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КАНН (Франция), 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Праздничный фейерверк, который должен был состояться сегодня вечером во французском Канне по случаю 70-летия международного кинофестиваля, отменен после трагедии в Манчестере, где в ночь на вторник теракт унес жизни десятков человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы смотра.

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"Сегодня должен был быть фейерверк по случаю юбилейного вечера в честь 70-летия фестиваля, но из-за вчерашних событий (в Манчестере) он отменен", - сообщили в оргкомитете. При этом организаторы отказались уточнить, изменился ли в Канне режим безопасности после случившегося в Великобритании. "Меры предосторожности в этом году и без того на беспрецедентно высоком уровне, все посетители фестиваля в этом могут убедиться ежедневно", - отметили в оргкомитете.

Ранее во вторник во Дворце фестивалей на набережной Круазет прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в Манчестере. На ступени парадной лестницы дворца вышли актеры, режиссеры, руководители оргкомитета мероприятия.

Как подчеркнул директор фестиваля Тьерри Фремо, этим жестом весь Канн и весь мир кино выражают солидарность с родными и близкими жертв и пострадавших, со всем британским народом. "Хочу высказать нашу солидарность с городом Манчестер. Мы должны показать, что не дадим себя сломить, что жизнь продолжается", - сказал он.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Каннский кинофестиваль является одним из старейших и престижнейших смотров в мире кинематографа. Он был задуман в 1939 году, однако его проведение оказалось сорвано началом в Европе Второй мировой войны. Впервые фестиваль прошел в курортном городе Канн на Лазурном берегу Франции в 1946 году, а ежегодно без перерывов он стал проводиться с 1951 года, а нынешний смотр стал 70-м по счету, по случаю чего в его программу была включена целая череда праздничных мероприятий.

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Каннский кинофестиваль - 2017 Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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