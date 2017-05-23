Завод "Москокс" в Видном проверяют после сообщений о выбросах сероводорода

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минприроды Подмосковья начало проверку Московского коксогазового завода ("Москокс", входит в "Мечел") в Ленинском районе Московской области после сообщений о выбросах сероводорода на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Источниками выбросов сероводорода на юго-востоке Москвы теоретически могут быть Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), о проверках которого сообщалось ранее, а также "Москокс", он расположен в Ленинском районе Подмосковья, в городе Видное. Минприроды Московской области в соответствии с переданными полномочиями по контролю за предприятиями-загрязнителями в данный момент проводит проверку второго предприятия", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в министерстве отметили, что инспекторы Росприроднадзора продолжают круглосуточный мониторинг пуско-наладочных работ на МНПЗ.
"За весь период круглосуточного дежурства инспекторов Росприроднадзора на МНПЗ, это с 15 мая, выбросов сероводорода зафиксировано не было", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. В частности, до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.
Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. При этом МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.
Московский коксогазовый завод производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Согласно базе данных "Спарк", 65,7% завода принадлежит "Мечел-Кокс", 33,81% - "Мечел-Майнинг".