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Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава Эфиопии

Общество
23 мая, 20:04 дата обновления: 23 мая, 20:07 UTC+3

По данным источника, решение принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве

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Тедрос Аданом Гебреисус

Тедрос Аданом Гебреисус

© EPA/MARTIAL TREZZINI

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

"Избран представитель Эфиопии", - сообщил ТАСС источник, осведомленный о ходе голосования.

Также он уточнил, что Габреисус набрал 133 голоса, против высказались 50 делегатов.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.

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