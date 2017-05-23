Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава Эфиопии

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Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава ЭфиопииОбщество 23 мая, 20:04
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ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.
Это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
"Избран представитель Эфиопии", - сообщил ТАСС источник, осведомленный о ходе голосования.
Также он уточнил, что Габреисус набрал 133 голоса, против высказались 50 делегатов.
Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.