Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава Эфиопии

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

"Избран представитель Эфиопии", - сообщил ТАСС источник, осведомленный о ходе голосования.

Также он уточнил, что Габреисус набрал 133 голоса, против высказались 50 делегатов.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.