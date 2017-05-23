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Козак: поправки кабмина к законопроекту о реновации гарантируют приоритет мнения жителей

Общество
23 мая, 20:42 дата обновления: 23 мая, 21:18 UTC+3

Вице-премьер также заявил, что поправки урегулируют вопросы, связанные с ипотекой и процедурой наследования

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поправки кабмина к законопроекту о реновации расширят меры защиты прав и интересов граждан. Об этом говорится в комментарии вице-премьера Дмитрия Козака к поправкам правительства к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы.

"Правительственные поправки гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения о его включении в программу реновации или исключении из программы", - отметил вице-премьер. Он отметил, что поправки "значительно расширяют меры защиты прав и законных интересов граждан при реализации программы реновации в Москве".

"Сегодня мы детально обсудили поправки ко второму чтению с председателем Государственной думы, уверен, что совместными усилиями в законопроекте будут учтены все аспекты программы реновации, гарантирующие неукоснительное соблюдение прав жителей», - добавил Козак. Он заверил, что "правительственные поправки гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения о его включении в программу реновации или исключении из программы".

Так, правительственные поправки предусматривают, что в программу реновации может войти только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей голосов в ходе голосования поддержали включение их дома в проект программы. При этом на любой стадии формирования и реализации программы (до заключения первого договора о предоставлении нового жилья) общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может принять решение о его исключении из программы.

По словам вице-премьера, в правительственных поправках уточняются понятия "равнозначности" жилых помещений и устанавливается право собственника квартиры в сносимом доме выбрать равноценное возмещение в денежной или натуральной форме. Размер такого возмещения и порядок его предоставления определяются в соответствии с федеральным законодательством, в том числе законодательством об оценочной деятельности, отмечается в комментарии к поправкам.

Дополнительные права

Козак отметил, что собственники квартир получают дополнительные права на улучшение жилищных условий, причем на цели приобретения "дополнительных метров" можно будет направлять средства материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий, государственные жилищные сертификаты. Также правительственными поправками снимаются ранее установленные ограничения на судебную защиту - граждане вправе обжаловать как само решение о реновации, так и равнозначность предоставляемого помещения или равноценность предоставляемого денежного возмещения.

"Усиливаются также гарантии прав нанимателей помещений по договорам социального найма, а очередники получают право на внеочередное улучшение жилищных условий по норме предоставления (не менее 18 квадратных метров на человека)", - отмечается в комментарии вице-премьера.

Собственники и арендаторы нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, получат равноценное возмещение убытков, поскольку поправками предусматривается изъятием таких помещений для государственных нужд в общем порядке, предусмотренном законодательством.

"Правительственными поправками также уточняется порядок перехода прав собственности на жилые помещения, решается вопрос переселения граждан из квартир, которые находятся в ипотеке или в отношении которых открыта процедура наследования, устанавливается правовой статус специально создаваемого московского Фонда реновации жилой застройки и организация управления его деятельностью", - заключил Козак.

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