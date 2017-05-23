Ректоры крупнейших вузов РФ и Кубы в Гаване обсуждают сотрудничество в сфере образования

ГАВАНА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Третий форум ректоров российских и кубинских университетов проходит во вторник в Гаване. В знаменитом отеле Nacional собрались руководители 16 российских и более 20 кубинских вузов.

Форум организован Министерством высшего образования Кубы и Российским союзом ректоров. Делегацию РФ возглавляет ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Союза ректоров академик Виктор Садовничий, кубинскую - заместитель министра высшего образования Оберто Сантин Касерес. Активное содействие в организации встречи оказали посольство России на Кубе и представительство Россотрудничества.

Укрепление сотрудничества

"Исторически отношения между Кубой и Россией были превосходными на всех уровнях и во всех областях. И сотрудничество в сфере высшего образования - не исключение. В 1965-1993 годах образование в Советском Союзе получили 21,5 тысячи кубинцев, из них более 16 тысяч окончили высшие учебные заведения", - заявил, открывая форум, министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо. Он отметил, что в последние годы российско-кубинское сотрудничество в сфере образования активно развивается, и выразил уверенность в том, что нынешний форум будет способствовать укреплению связей между вузами двух стран.

Виктор Садовничий зачитал приветствие к участникам форума министра образования и науки России Ольги Васильевой и отметил, что встреча в Гаване должна послужить знакомству между российскими и кубинскими университетами. "Я убежден, что в результате этого форума мы поднимем наше сотрудничество на более высокий уровень", - указал ректор МГУ, добавив, что по итогам встречи будет подписано более 10 соглашений между вузами РФ и Кубы.

МГУ и Куба: дружба с 1963 года

Садовничий познакомил собравшихся с деятельностью Российского союза ректоров, который в настоящее время насчитывает более 800 членов, а также рассказал о международной деятельности МГУ и сотрудничестве российского вуза с кубинскими университетами. "Наше сотрудничество началось с исторического визита Фиделя Кастро в Московский университет в мае 1963 года и его выступления в актовом зале МГУ. Я присутствовал на этой встрече Фиделя со студентами, видел, как они его восторженно принимали, не давали долго выйти из зала. По нашим прикидкам, один только МГУ окончили несколько тысяч кубинских специалистов. Сейчас наше сотрудничество возобновляется, и я уверен в его хорошем будущем", - отметил Садовничий.

Он напомнил, что в 2010 году на химическом факультете Гаванского университета была открыта кафедра имени М. В. Ломоносова, а на историческом факультете МГУ действует научное общество "Кафедра имени Хосе Марти". Целью этого общества, носящего имя национального героя Кубы, является изучение истории и культуры стран Латинской Америки.

"Нынешний форум очень важен, поскольку впервые обращено внимание на необходимость восстановления тех отношений в области образования, которые были раньше и которые мы немного потеряли в 90-е годы. Кубинцы очень позитивно относятся к сотрудничеству с Россией. Вектор Кубы сейчас - на тесное сотрудничество с нашей страной по всем направлениям", - отметил в беседе с корр. ТАСС Садовничий.

Представительные делегации

С кубинской стороны в форуме принимают участие ректоры Гаванского университета, Технологического университета Гаваны, Университета педагогических наук, Университета информационных наук, а также крупнейших вузов различных провинций Кубы - Матансаса, Пинар-дель-Рио, Артемисы, Сьенфуэгоса, Камагуэя, Ольгина, Гуантанамо.

Вместе с Виктором Садовничим в Гавану приехали ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев, представители Российского университета дружбы народов, Казанского (Приволжского) федерального университета, Южного федерального университета, Кубанского государственного технологического университета, Южно-Уральского государственного университета и других крупнейших российских вузов. Несколько российских университетов впервые принимают участие в форуме. Это, в частности, Марийский государственный университет и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.

Активное содействие в организации форума оказывал Российский государственный социальный университет. Этот российский вуз уже давно развивает совместные проекты с университетами Латинской Америки. "Одним из ключевых партнеров РГСУ на Кубе является Университет Гуантанамо. В прошлом году там была открыта базовая кафедра РГСУ, а также началась реализация программ двойной аспирантуры по педагогическим и экономическим наукам", - рассказала корр. ТАСС ректор российского вуза Наталья Починок.

Первый форум ректоров российских и кубинских университетов прошел в 2014 году в Казани, второй - в 2015 году в Гаване.