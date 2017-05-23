Скворцова подписала контракт на пять лет с новым директором ВОЗ

ЖЕНЕВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в качестве председателя 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения подписала контракт с новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бывшим министром здравоохранения Эфиопии Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места заседания.

"Хочу напомнить, что срок действия контракта начинается 1 июля 2017 года и заканчивается 1 июля 2022 года", - сказала Скворцова.

Гебреисус принес присягу, подписал контракт и обратился к ассамблее. Он поблагодарил всех присутствующих и заверил, что со своими конкурентами на пост гендиректора он обязательно продолжит работать. "Миру нужны все трое, поэтому работать мы будем вместе", - сказал он.

Гебреисус отметил, что очень важно уважать красоту мира и его разнообразие. "Люди не хотят, чтобы их учили, они хотят, чтобы их услышали", - добавил он. Своим основным приоритетом в будущей работе он назвал "максимальное покрытие всех стран эффективных здравоохранением".

Тедрос Аданом Гебреисус 23 мая был избран голосованием на 70-й Ассамблее здравоохранения генеральным директором ВОЗ. Он учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.