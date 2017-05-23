Скворцова подписала контракт на пять лет с новым директором ВОЗ

Тысячи человек приняли участие в церемонии в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 23 мая, 22:26
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищенииПроисшествия 23 мая, 22:23
В Москве за два дня мощам Николая Чудотворца поклонились более 45 тыс. человекОбщество 23 мая, 22:20
Приговоренный к казни "чарлстонский стрелок" подал апелляциюПроисшествия 23 мая, 21:58
Маккейн посоветовал Трампу покаяться перед американцами, если он виновен в сговоре с РФМеждународная панорама 23 мая, 21:53
Власти США планируют значительно сократить финансовую помощь УкраинеМеждународная панорама 23 мая, 21:40
Третьяк: подпрограмма ФЦП по развитию хоккея может быть принята до или после ЧМ-2018Спорт 23 мая, 21:36
Ректоры крупнейших вузов РФ и Кубы в Гаване обсуждают сотрудничество в сфере образованияОбщество 23 мая, 21:30
Национальный план в действии: Россия создаст передовую антидопинговую системуСпорт 23 мая, 21:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в качестве председателя 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения подписала контракт с новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бывшим министром здравоохранения Эфиопии Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места заседания.
"Хочу напомнить, что срок действия контракта начинается 1 июля 2017 года и заканчивается 1 июля 2022 года", - сказала Скворцова.
Гебреисус принес присягу, подписал контракт и обратился к ассамблее. Он поблагодарил всех присутствующих и заверил, что со своими конкурентами на пост гендиректора он обязательно продолжит работать. "Миру нужны все трое, поэтому работать мы будем вместе", - сказал он.
Гебреисус отметил, что очень важно уважать красоту мира и его разнообразие. "Люди не хотят, чтобы их учили, они хотят, чтобы их услышали", - добавил он. Своим основным приоритетом в будущей работе он назвал "максимальное покрытие всех стран эффективных здравоохранением".
Тедрос Аданом Гебреисус 23 мая был избран голосованием на 70-й Ассамблее здравоохранения генеральным директором ВОЗ. Он учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.