Тысячи человек приняли участие в церемонии в память о жертвах теракта в Манчестере

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Тысячи человек приняли во вторник участие в траурной церемонии в память о жертвах теракта в Манчестере, которая состоялась на центральной площади города. Участники акции держали в руках плакаты с надписью "Я люблю Манчестер". В память о погибших были возложены цветы и зажжена огромная свеча.
На траурном митинге, отмечает агентство Press Association, присутствовали родные и близкие пострадавших, а также многие известные политики страны, в том числе министр внутренних дел Эмбер Радд, спикер Палаты общин Джон Беркоу, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и лидер партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон, глава самоуправления графства Большой Манчестер Энди Бернэм и главный констебль полиции этого графства Иэн Хопкинс, а также лорд-мэр города Манчестер Эдди Ньюмэн. Последний из них заметил, что церемония была организована с целью выразить солидарность с пережившими трагедию и благодарность оперативным службам за оказанную ими помощь пострадавшим.
На площадь выходит мэрия Манчестера, где также находится и здание властей графства. Несколькими часами ранее в нем побывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, там она оставила запись в книге соболезнований родным и близким погибших жителей города.
91-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 95-летний супруг герцог Эдинбургский принц Филип во вторник также почтили память жертв теракта в Манчестере минутой молчания на ступенях Букингемского дворца. Во вторник же Ее Величество направила письмо своему представителю в этом городе - лорду-лейтенанту графства Большой Манчестер Уоррену Смиту. "Вся страна шокирована смертями и ранениями такого большого числа людей в Манчестере минувшим вечером - взрослых и детей, которые только что получали удовольствие от концерта", - написала в этом письме королева, передав соболезнования родственникам погибших, поблагодарив оперативные службы города за профессионализм и заботу о пострадавших, а также выразив "восхищение тем, с какой человечностью и состраданием жители Манчестера отреагировали на этот варварский акт".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены. Произошедшее квалифицировано как теракт, как информировала во вторник полиция, его исполнителем стал 22-летний смертник Салман Абеди.