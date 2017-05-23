В Москве за два дня мощам Николая Чудотворца поклонились более 45 тыс. человек

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 45 тыс. человек уже поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя за два прошедших дня. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По состоянию на 21:40 мск вторника 20 тыс. 100 человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца. Таким образом, за два дня храм Христа Спасителя посетили 45 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. В понедельник, когда открылся доступ верующих в храм, мощам поклонились более 25 тыс. человек.
Количество верующих, посещающих храм, подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей, установленных при входе.
С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.