СК РФ предлагает давать отсрочку от армии следователям до 27 лет

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает предоставлять следователям и следователям-криминалистам отсрочку от армии до 27 лет, проект соответствующего федерального закона опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает включение сотрудников Следственного комитета РФ в перечень граждан России, которым при определенных условиях предоставляется отсрочка от призыва на военную службу", - говорится в опубликованной пояснительной записке к законопроекту.
Как поясняют в СК, отсрочка станет дополнительной гарантией для формирования высококвалифицированного кадрового резерва. В законопроекте также отмечается, что системные увольнения сотрудников СК в связи с призывом в армию негативно влияют на деятельность ведомства.
В СК считают, что отсрочка от армии следователей не приведет к "дефициту призывного ресурса", поскольку численность сотрудников СК РФ призывного возраста, по данным ведомства, составляет 1,116 тыс. человек, а общее количество призывников в России - 152 тыс. человек.
Кроме того, отсрочка от армии предоставляется гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы РФ, а также в войска Росгвардии. "Отсутствие в Федеральном законе положений, регламентирующих предоставление аналогичных гарантий гражданам, поступающим на службу в СК РФ, ставит их в неравные условия по сравнению с гражданами Российской Федерации, проходящими службу в иных правоохранительных органах" - говорится в документе.