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В Москве подан первый иск в связи с законом о реновации

Общество
23 мая, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Иск подан в Мосгорсуд от жительницы района Перово

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Первый иск в связи с законом Мосгордумы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" подан жительницей столицы, сообщила ее адвокат Алиса Образцова.

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"Иск подан в Мосгорсуд от жительницы района Перово. Это пока первый иск, в котором мы просим отменить статью 1 и статью 3 закона о реновации и обязать Мосгордуму устранить допущенные нарушения", - сказала она.

Как отмечается в иске, часть 1 закона гласит, что "в проект программ реновации может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали включение такого многоквартирного дома в проект программы реновации". При этом формы и порядок выявления и учета мнения жителей многоквартирного дома, в том числе путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются правительством Москвы. Кроме того, статья 3 закона устанавливает, что решение принимается большинством голосов от общего числа участвующих в собрании собственников.

Как считает истица, данные положения противоречат нормам Жилищного кодекса, который четко определяет, какие вопросы может решать собрание собственников, а также строго регламентирует количество голосов для принятия того или иного решения. Кроме того, утверждает истица, данные нормы закона противоречат Конституции РФ, так как нарушают право жительницы на защиту частной собственности.

"В части 3 статьи 35 Конституции четко прописано, что "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда". При этом из закона о реновации следует, что моя доверительница может быть лишена своей квартиры в случае, если две трети участников собрания проголосуют за включению многоквартирного дома в программу реновации", - заключила адвокат.

О законе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, а ее объемы станут понятны примерно к июлю 2017 года, когда определится список домов, подпадающих под снос. На начальном этапе программа будет финансироваться из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на ее реализацию "потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Мосгордума приняла в целом закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" 17 мая, законопроект был внесен мэром столицы Сергеем Собяниным.

Согласно документу, в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе в любое время, но до дня заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение.

Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках. В качестве еще одной дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку.

Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

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