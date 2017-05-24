Хуснуллин: сотрудники мэрии Москвы не получают бонусы за разработку проекта реновации

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники правительства Москвы не получают дополнительные выплаты за разработку программы реновации города, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Неважно, занимаемся мы реновацией или не занимаемся. У нас зарплата не зависит от объема выполняемых работ. Никаких бонусов у нас дополнительных нет", - сказал он в эфире телеканала "Дождь".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об увеличении расходной части бюджета города почти на 100 млрд руб. в связи с подготовительными мероприятиями по реализации программы реновации жилищного фонда столицы.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, а ее объемы станут понятны примерно к июлю 2017 года, когда определится список домов, подпадающих под снос. На начальном этапе программа будет финансироваться из городского бюджета.