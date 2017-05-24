Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко могут стать почетными гражданами Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду рассмотрит девять кандидатов на получение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". На его соискание в этом году выдвинуты председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Голосование о присвоении званий пройдет сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания и будет тайным", - сообщила ТАСС глава управления информации городского парламента Елена Тимошенко. В этом году почетное звание будет присвоено двум кандидатам.

Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинула городская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", патриарха Кирилла - общественная организация "Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга". Среди соискателей также режиссер Александр Сокуров, певица Эдита Пьеха. Балетмейстер Борис Эйфман снял свою кандидатуру с голосования.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" присваивается с 1993 года и является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается граждан РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества".

Согласно местному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятыми губернатором. На сегодняшний день это звание носят 39 человек.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. В 2001 году его получили академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, в 2006 году - президент России Владимир Путин.