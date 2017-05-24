Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Освещение на Эйфелевой башне погашено в знак траура по погибшим в Манчестере

Общество
24 мая, 1:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Также было погашено освещение 210-метрового небоскреба "Монпарнас"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Francois Mori

ПАРИЖ, 24 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Огни освещения Эйфелевой башни погасли ровно в полночь по парижскому времени (01.00 мск) в знак траура по жертвам теракта в британском Манчестере. Башня погрузилась в темноту и не видна на фоне облачного неба.

Одновременно было погашено освещение и на другой многоэтажной достопримечательности Парижа - 210-метровом небоскребе "Монпарнас". Решение об этих траурных мероприятиях было принято мэром французской столицы Анн Идальго. "Париж чтит память жертв теракта, потому что, нанося удар по Манчестеру, террористы стремились нанести удар и по нашим общим ценностям - демократии и свободе, гуманизму и стремлению мирно жить вместе. Перед лицом этой сохраняющейся угрозы большим городам следует выступать единым фронтом", - сказала Идальго.

Гасить огни на Эйфелевой башни в память о погибших стало в Париже уже печальной традицией. Именно так было сделано после терактов во Франции ноября 2015 года. Аналогичные меры принимались в декабре 2016 года в знак памяти по погибшим в сирийском городе Алеппо, а позже - чтобы почтить память жертв терактов в Лондоне, Стокгольме и Санкт-Петербурге.

Освещение башни "Монпарнас" выключается в Париже в траурный день впервые. В среду во всей Франции по совместному решению премьер-министра страны Эдуара Филиппа и президента страны Эмманюэля Макрона будут в знак траура приспущены флаги на всех государственных учреждениях.

В то же время, как подчеркнула в своем заявлении мэр Парижа, все концерты и другие общественные мероприятия в столице не будут отменены. "Это наш способ показать террористам, что мы не сломлены и не сдаемся, и что наш образ жизни им не удастся нарушить. Это наилучший из всех ответов, которые мы можем дать тем, кто в своих действиях руководствуется фанатизмом и ненавистью к людям", - сказала Идальго.

Смотрите также

"Подлая вылазка": мировая реакция на взрыв в Манчестере

Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий

Тысячи человек приняли участие в церемонии в память о жертвах теракта в Манчестере

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Оттаве" в шестом матче серии плей-офф НХЛ
3
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
4
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
5
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама