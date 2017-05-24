Освещение на Эйфелевой башне погашено в знак траура по погибшим в Манчестере

ПАРИЖ, 24 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Огни освещения Эйфелевой башни погасли ровно в полночь по парижскому времени (01.00 мск) в знак траура по жертвам теракта в британском Манчестере. Башня погрузилась в темноту и не видна на фоне облачного неба.

Одновременно было погашено освещение и на другой многоэтажной достопримечательности Парижа - 210-метровом небоскребе "Монпарнас". Решение об этих траурных мероприятиях было принято мэром французской столицы Анн Идальго. "Париж чтит память жертв теракта, потому что, нанося удар по Манчестеру, террористы стремились нанести удар и по нашим общим ценностям - демократии и свободе, гуманизму и стремлению мирно жить вместе. Перед лицом этой сохраняющейся угрозы большим городам следует выступать единым фронтом", - сказала Идальго.

Tonight, at midnigth, I will turn my lights off to pay tribute to the victims of the Manchester attack. #EiffelTower pic.twitter.com/ezVpL32BoZ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 23 мая 2017 г.

Гасить огни на Эйфелевой башни в память о погибших стало в Париже уже печальной традицией. Именно так было сделано после терактов во Франции ноября 2015 года. Аналогичные меры принимались в декабре 2016 года в знак памяти по погибшим в сирийском городе Алеппо, а позже - чтобы почтить память жертв терактов в Лондоне, Стокгольме и Санкт-Петербурге.

Освещение башни "Монпарнас" выключается в Париже в траурный день впервые. В среду во всей Франции по совместному решению премьер-министра страны Эдуара Филиппа и президента страны Эмманюэля Макрона будут в знак траура приспущены флаги на всех государственных учреждениях.

В то же время, как подчеркнула в своем заявлении мэр Парижа, все концерты и другие общественные мероприятия в столице не будут отменены. "Это наш способ показать террористам, что мы не сломлены и не сдаемся, и что наш образ жизни им не удастся нарушить. Это наилучший из всех ответов, которые мы можем дать тем, кто в своих действиях руководствуется фанатизмом и ненавистью к людям", - сказала Идальго.