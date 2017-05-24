"Анонимные алкоголики" в США через суд требуют вернуть им рукопись их главной книги

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Организация "Анонимные алкоголики" (АА) в США через суд добивается возвращения ее исторической реликвии, которая, как она утверждает, была ей подарена, но к ней не попала. Как сообщила во вторник служба судебных новостей CNS, соответствующее ходатайство было передано накануне в высшую окружную судебную инстанцию Нью-Йоркского округа на Манхэттене, где располагается штаб-квартира АА.
Предметом судебной тяжбы служит оригинал текста книги "Анонимные алкоголики" с рукописными пометками автора, Билла Уилсона - одного из основателей организации. С этого оригинала набирался и печатался текст "синей книги" "Анонимных алкоголиков" (по традиции она выпускается в обложке синего цвета), в которой излагается программа для избавления от алкогольной зависимости.
Оригинал 1939 года хранился у Уилсона до его смерти в 1971 году. Спустя семь лет его вдова Лоис Уилсон подарила реликвию близкому другу семьи Барри Личу "в знак глубокой признательности" за все то, что тот сделал и для Уилсонов, и для всей организации. "Анонимные алкоголики" утверждают, что год спустя Лич подарил документ самой организации, причем для этого была оформлена и нотариально заверена специальная дарственная.
Тем не менее после смерти Лича в 1985 году рукопись пропала. Лишь спустя два десятилетия следы ее обнаружились на аукционах. В 2007 году ее приобрел за $850 тыс. некий Кен Робертс. Теперь он намерен ее перепродать опять же с аукциона, причем на сей раз стоимость лота оценивается уже в $2-3 млн.
Сам аукцион должен состояться 8 июня. Организующая его калифорнийская компания Profiles in History называет манускрипт "одной из самых влиятельных книг ХХ столетия". Основания для этого имеются, поскольку после выхода книги движение "Анонимные алкоголики" распространилось по всему миру.
Организация просит суд признать ее собственностью оригинал "синей книги", который представляет для движения "уникальную ценность". Ответчиками выступают Робертс, компания-аукционер и манхэттенская галерея Questroyal Fine Art, где текст в рекламных целях выставлен для предпродажного обозрения. Ответчики от комментариев для CNS отказались.
Поданный иск крайне необычен тем, что по правилам собственной программы "Анонимные алкоголики" принципиально воздерживаются от участия в любых публичных спорах. Но, как поясняют истцы в своем ходатайстве, их вынужденный шаг как раз и показывает, "насколько критически важной угрозой (организация) считает нынешние обстоятельства - открытую продажу данной рукописи с публичного аукциона".